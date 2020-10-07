Голландский врач тайно оплодотворил 17 пациенток своим биоматериалом

Москва, 7 октября. Гинеколог из Нидерландов в течение нескольких лет тайно оплодотворял пациенток собственной спермой. Представители медучреждения, в котором работал врач, заявили о 17 подобных случаях. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что доктор Ян Вильдшут, работавший в одной из больниц Зволле с 1981 по 1993 год, использовал свой генетический материал при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) пациенток. При этом женщины считали, что медик использует сперму анонимных доноров.

Сотрудники медучреждения не исключают, что тайно оплодотворенных врачом женщин может быть больше. Чтобы зачатые в результате ЭКО дети могли проверить, не является ли Вильдшут их отцом, был создан его генетический портрет.

«Он производил впечатление дружелюбного и честного человека», — признался один из родителей зачатых от доктора детей.

Стоит подчеркнуть, что между детьми доктора и его семьей сложились хорошие отношения, родственники поддерживают постоянную связь друг с другом.

Примечательно, что против медика не стали возбуждать уголовное дело, потому что во время его работы в больнице в стране еще не было никаких законов, касающихся порядка искусственного оплодотворения.