Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Баку, 7 октября. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев позвонил Путину и поздравил его с 68-летием. Глава Азербайджана пожелал российскому президенту «новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья». В ответ Путин поблагодарил Алиева за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с конца сентября идут боестолкновения.

«Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений», — говорится в сообщении.

Как напомнил Infox.ru, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государства призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию конфликта, указала Deita.ru.