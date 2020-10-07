Бородина заступилась за устроившую смертельное ДТП участницу «Холостяка»

Москва, 7 октября. Известная российская телеведущая Ксения Бородина поддержала модель Викторию Короткову, которая стала участницей смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Напомним, участница реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Позже выяснилось, что Mercedes Gelandewagen, за рулем которого была девушка, зарегистрирован на Рагима Шамшилова. По некоторым данным, мужчина женат, и он уже заявил, что не имеет к Виктории никакого отношения.

Эта ситуация вызвала серьезный общественный резонанс. Многие пользователи Сети поспешили высказать свое мнение о трагическом инциденте и осудили не только Короткову, но и владельца авто.

«Руки надо оторвать этому бородатому Шамшилову, который ей тачку купил. Неужели нельзя было деньгами расплачиваться? Ну или дай тупой бабе водилу. Дурацкая традиция — вознаграждать бабу тачкой», — возмутилась автор одного из Telegram-каналов.

Это высказывание увидела Ксения Бородина и решила ответить на пост.

«Ты сама то Кутузовскому ездила? Не дай бог кому попасть в такую ситуацию. Кто перебегает Кутузовский — тот самоубийца. Там десять полос движения», — написала ведущая в сторис.

Поддержать Викторию Короткову решила и певица Виктория Дайнеко. Она призвала публику не осуждать модель и поставить себя на ее место. Артистка считает, что бывшей участнице реалити-шоу сейчас очень непросто.