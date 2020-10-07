Почему РФ не принимает чью-либо сторону в Карабахе. Колонка Евгения Беня

Вступление России в противостояние в Нагорном Карабахе на сторону Армении или Азербайджана привело бы к безоговорочной военной победе этой страны, считает колумнист ФАН Евгений Бень.

5 октября создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил президента России Владимира Путина помочь с решением вооруженного конфликта в Карабахе.

«Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла. Чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян», — заявил Варданян.

Предприниматель взывал в своем обращении наряду с Россией к Грузии и мировому сообществу в целом, непрозрачно выражая надежду, что все они примкнут к Армении в связи с нынешней эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Варданян дал понять: отказ прямо поддержать Армению несет прямую угрозу для России, став для нее «неизлечимой раной», и положит начало катастрофе общецивилизационного масштаба.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин знает об обращениях Варданяна, а также миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Разумеется, [Путину] докладывалось о всех обращениях. Понятен эмоциональный фон [их авторов]», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что сейчас все усилия России направлены на прекращение огня в регионе и возобновление переговоров.

«Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», — так Песков ответил на вопрос о том, будет ли Россия активнее участвовать в решении карабахского конфликта.

Обращение Рубена Варданяна не осталось без ответа предпринимателя и экс-сенатора Совета Федерации Фархада Ахмедова:

«Рубен! Мы оба нашли в России свою вторую родину. Здесь, на русской земле, мы состоялись как предприниматели, и интересы страны мне, поверь, дороги ничуть не меньше, чем тебе. Но почему жизнь одних людей для тебя выше жизни других? Почему права представителей одного народа — это общечеловеческая ценность, а права другого народа — ничто?»

Конечно, Россия обязана поддерживать Армению в военном отношении как участника Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но только в том случае, когда противоположная сторона развяжет против Еревана агрессию, совершив вторжение на территорию страны. Нагорный Карабах (или Арцах, как его называют армяне) де-юре не только не является территорией Армении, но и официально не признан даже ею как независимое государственное образование. Не следует забывать и о взаимных проявлениях геноцида во время азербайджано-армянского конфликта конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Товарооборот России с Азербайджаном в 2019 году (в основном за счет экспорта) был на 600 млн долларов больше, чем с Арменией, входящей в ЕАЭС. Россия продает Азербайджану продовольственные товары и сельхозсырье, машины, оборудование и транспорт, металлы. В лидерах по импорту — помимо продовольствия, минеральные продукты, продукция химпрома, текстиль и обувь.

Среди крупнейших энергетических компаний РФ в Азербайджане — «Газпром», «Транснефть», «Лукойл». В 2020 году в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти впервые вошла «дочка» азербайджанской Socar, купившая 2,2 млн тонн на 1 млрд долларов. В России Socar владеет 9,6% Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

Конечно, и товарооборот России с Арменией до сих пор весьма значителен и обоюдовыгоден, но ведь не азербайджанская, а армянская сторона настоятельно просит Москву принять ее сторону во вспыхнувшем военном противостоянии.

Вступление РФ в противостояние на чьей-либо стороне, думается, привело бы к безоговорочной военной победе этой страны. Но это стало бы драматичным геополитическим просчетом для Москвы. И, конечно, речь здесь в первую очередь ни о крайне негативной реакции стран Евросоюза, хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов.

Прямая военная поддержка Еревана со стороны Москвы по вопросу Нагорного Карабаха окончательно обрушила бы российско-азербайджанские отношения и привела бы к обвалу всего спектра экономических связей с этой страной. Это бы вытолкнуло Баку не только в безоговорочные объятия Анкары, но и НАТО. Более того, такой расклад открыл бы Азербайджану прямую дорогу превращения его из светского относительно толерантного (в том числе по отношению к этническим русским) государства в нетерпимую, подвергшуюся взрыву исламизации страну.

Был бы принципиально разрушен и тонкий баланс взаимосвязей России с Турцией, взаимодействующих и по «Турецкому потоку», и по ряду военно-стратегических аспектов в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. Не стоит забывать и о гигантском торгово-экономическом обороте между двумя странами. Это привело бы к кризису лоббирования российских интересов в Европе и к расшатыванию так многотрудно успешно выстраиваемой годами сложной системы влияния Москвы во всем ближневосточном регионе.

После недели жесткой риторики, 4 октября, в интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

А 6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об условии, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В беседе с агентством «Франс Пресс» глава армянского правительства указал на необходимость решения конфликта на основе взаимных уступок:

«Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан».

Накануне Пашинян позвонил российскому президенту, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры двух государств отметили, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер и это ведет к большим потерям с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан. В телефонном разговоре с Пашиняном Путин заявил о необходимости прекратить боевые действия. Это уже четвертый телефонный разговор руководителей двух стран с момента эскалации конфликта 27 сентября.

Во многом благодаря усилиям Москвы теперешнее кровопролитие в Нагорном Карабахе, хочется надеяться, будет остановлено, как это не единожды происходило в предшествующие годы. И именно конструктивная и сдержанная настойчивость России, направленная на умиротворение обеих сторон конфликта, в конце концов удержит азербайджанскую армию, ведомую турецкими инструкторами, от вытеснения армян из Нагорного Карабаха. А армянскую армию — от продолжения ударов по мирному населению Азербайджана.

Конечно, после очередного умиротворения сторон застарелая уже проблема Нагорного Карабаха вернется в прежнее русло — все в то же болото. Но уж точно плохой мир лучше хорошей войны. Войны, которая не только уносит жизни людей, но, искушая сопредельные страны вовлечением в нее, приносит тяжелые геополитические последствия.