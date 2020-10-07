Варшава, 7 октября. Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и еще пять европейских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава польского регулятора Томаш Хрустный на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы закончили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». Расследование проводилось скрупулезно», — сказал глава управления.

Общая сумма штрафа, наложенного на пять компаний, составила 385 миллионов злотых (100 миллионов долларов). На «Газпром» польский регулятор наложил отдельный штраф в размере 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов), сообщает НСН.

Также Хрустный сообщил, что в течение 30 дней после получения решения компании — участники проекта должны расторгнуть договор о строительстве. При этом организации имеют возможность оспорить решение польского регулятора.

Ранее в «Газпроме» заявили, что завершат строительство «Северного потока — 2» в скорейшие разумно возможные сроки.