Мясников призвал не бояться роста числа заболевших коронавирусом

Москва, 7 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал не поддаваться панике из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом специалист сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации следует обращать внимание на другой более важный показатель, речь идет о снижении уровня смертности от инфекции.

«Нас не должны зомбировать цифры увеличения заболевания, нам важны тяжелые случаи заболевания или смерти», — подчеркнул Мясников.

По его словам, для победы над вирусом необходимо, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет.

«Нужно, чтобы минимум 50–60% населения Земли столкнулись с этим вирусом. Главное, чтобы люди не болели тяжело и не умирали», — добавил врач.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в среду сообщили, что в России выявили 11 115 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 1 248 619. Новые случаи были зафиксированы в 85 российских регионах.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предупредил, что вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной.