Cледы амфетамина обнаружили в крови журналиста Голунова

Москва, 7 октября. Следы амфетамина обнаружили в крови журналиста Ивана Голунова эксперты из ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Однако в экспертном заключение есть противоречие. Согласно выводам, в крови не обнаружены следы наркотиков. Они найдены только на волосах. В то же время описательная часть гласит, что следы запрещенного вещества найдены именно в крови.

Напомним, что силовики задержали работника СМИ в Москве в 2019 году. По данным правоохранительных органов, в рюкзаке у него был обнаружен мефедрон. Затем дело было прекращено в связи с тем, что отсутствовали доказательства совершенного журналистом преступления.

Затем Следственный комитет взялся уже за тех, кто проводил задержание. По делу о превышении полномочий силовиками Голунов проходил в качестве потерпевшего.