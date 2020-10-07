Состояние Порошенко резко ухудшилось

Киев, 7 октября. Врачи столкнулись с проблемой при лечении бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала жена политика Марина в интервью изданию «Обозреватель».

На прошлой неделе пятого президента Украины госпитализировали с двусторонней пневмонией. Позднее у политика подтвердилась коронавирусная инфекция нового типа.

Супруга Порошенко сообщила, что политик находится в больнице и проходит комплексное лечение. Однако врачи столкнулись с одной проблемой при лечении экс-главы государства.

«К сожалению, ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», — сказала жена политика.

Ранее Марина Порошенко сообщала, что ее муж строго следует прописанному курсу лечения. Она уверена, что сильная воля Порошенко поможет ему победить болезнь.