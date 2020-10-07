Подруга Данко объяснила его нежелание платить алименты детям

Москва, 7 октября. Подруга российского певца Данко, медиаменеджер Олеся Сазыкина рассказала, почему исполнитель уклонялся от уплаты алиментов. Деньги на содержание двух дочерей, одна из которых страдает ДЦП, бывшей сожительнице певца Наталье Устюменко пришлось выбивать через суд. Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению Сазыкиной, причиной скандала является отсутствие взаимопонимания между бывшими возлюбленными по конкретным вопросам, а не отсутствие у Данко любви к детям. Женщина также рассказала, что певец боготворит свою старшую дочь Софью, но с младшей Агатой отношения не складываются. Девочка родилась с диагнозом ДЦП.

«Не знаю, что произошло, если честно. Мы долго на эту тему разговаривали, и он как-то сказал: «Дети рождены в России, мы патриоты страны, и больным детям должно наше государство помогать», — говорит подруга певца.

Стоит отметить, что это высказывание Данко вызвало негативную реакцию у общественности в соцсетях. При этом Сазыкина объяснила, что исполнителя бесполезно принуждать к чему-либо, если он не захочет платить, давить на него бессмысленно.

«Ему пишут миллион сообщений о том, что он нехороший. Это общество. Но никто из музыкального шоу-бизнеса ему руки помощи не протянул и не сказал: «Саш, давай мы тебе поможем, чтобы у Агатки все было хорошо», — говорит женщина.

Напомним, что накануне Хорошевский суд Москвы назначил Данко алименты в размере 35 тысяч рублей. Певец пытался добиться уменьшения суммы, однако закон оказался на стороне матери.