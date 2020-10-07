Обвиненную в шпионаже в пользу РФ украинку атаковали при выходе из СИЗО

Херсон, 7 октября. Радикалы в Херсоне напали на учительницу Татьяну Кузьмич, когда она вышла под залог из СИЗО. Служба безопасности Украины «сшила» в отношении нее дело о госизмене после того, как педагог посетила в 2015 году Крым, пишет «ПолитНавигатор».

Участниками нападения стали представительница местного отделения организации «Самооборона» и неизвестный гражданин. Мужчина облил учительницу красной краской.

Представительница организации, которая опубликовала ролик в своем блоге, с матами и оскорблениями упрекала Кузьмич в том, будто по ее вине погибали украинские военные. Участница нападения пригрозила, что спокойно жить в Херсоне учительнице не дадут.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко констатировал, что нападавшие знают, где живет педагог. Он уверен, что в отношении женщины продолжатся травля и провокации.

«Эти бешеные псы возомнили, что им все позволено, СБУ по колено, законы, так как они упоротые кастрюлеголовые, а главное — нацисты. Для них Бандера, Шухевич — герои», — выразил мнение экс-парламентарий.

Он пообещал, что обвиняемой в госизмене будет оказана помощь.