Путин назвал обвинения Трампа в связи с РФ «литьем воды на мельницу Москвы»

Москва, 7 октября. Люди, пытающиеся унизить президента США Дональда Трампа, обвиняя его в связях с Россией, лишь «льют воду на мельницу Москвы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого показал телеканал «Россия-24».

«Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи. В известной степени это, как у нас в народе говорят, льет воду на нашу мельницу», — подчеркнул российский лидер.

Также глава государства коротко прокомментировал высказывание кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, который во время дебатов назвал Трампа «щенком Путина». Президент России отметил, что это проявление уровня политической культуры или просто ее отсутствия, передает «Царьград».