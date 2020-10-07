Рудковская оценила шутку Урганта о новой машине

Москва, 7 октября. Продюсер Яна Рудковская оценила шутку телеведущего Ивана Урганта о новой машине, фото которой она выложила в Instagram.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко известна своей неуемной любовью к роскоши, коллекционным и дорогим предметам интерьера и другим вещам быта. Яна Рудковская не так давно стала обладательницей автомобиля элитной марки рыжего цвета. Со своим мужем продюсер выложила в Сеть снимки на фоне новенького Porsche. Подписчики парочки не оценили новый пост и раскритиковали фотографии. Фолловеры попросили Яну «не хвастаться» и назвали ее «выпендрежницей».

Не смог оставить без внимания фото Рудковской шоумен Иван Ургант. Светской львице пришелся комментарий телеведущего по нраву.

«У кого-то тыква превращается в тыквенный суп, но только не в случае с Рудковской», — подписал Ургант серию снимков с машиной продюсера.

Продюсер Яна Рудковская недавно стала матерью в четвертый раз и продемонстрировала несколько снимков с наследником в Instagram. Ранее ФАН писал, что Иван Ургант в эфире шоу высмеял фото знаменитости с коляской за полмиллиона рублей.