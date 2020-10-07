Путин надеется на мирное разрешение кризисной ситуации в Киргизии

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение кризисной ситуации в Киргизии. Об этом глава российского государства сказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Совсем недавно прошли выборы в парламент [Киргизии]. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, не может нас не беспокоить», — сказал Путин.

Он заявил, что российская сторона надеется на мирное разрешение ситуации.

«Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс», — сказал Владимир Путин.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, после которых в республике начались массовые протесты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал события, происходящие в Киргизии. Он отметил, что урегулирование ситуации в стране является вопросом внутриполитического диалога граждан.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов, которые охватили страну после оглашения результатов парламентских выборов, был освобожден бывший депутат Садыр Жапаров. Он стал новым премьером Киргизии.