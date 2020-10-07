В Турции фиксируется неконтролируемый рост случаев COVID-19

Болу, 7 октября. Губернатор турецкого города Болу Ахмет Юмит заявил о пугающем неконтролируемом росте COVID-19 на подконтрольной ему территории. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По словам представителя власти, несмотря на регулярные проверки, проводимые местными жандармериями и медицинскими бригадами, а также применение штрафных санкций к нарушителям коронавирусных ограничений, пандемия распространяется с пугающей скоростью по территории всей провинции.

«К сожалению, случаи заражения коронавирусом в нашем городе невозможно контролировать — он продолжает распространяться с большой скоростью. Мы проводим необходимые исследования — это все очень серьезно. Наши граждане должны продолжать соблюдать предписанные правила, главным образом — масочный режим, социальное дистанцирование и не забывать о гигиене», — сказал губернатор Болу.

Ахмет Юмит обратил внимание на то, что жителям города необходимо свести к минимуму встречи с друзьями и родственниками, и по возможности как можно чаще оставаться дома.

«Нам нужно сократить количество встреч — давайте лучше разговаривать по телефону, спросим о состоянии друг друга на расстоянии. Личные контакты с людьми — это основной путь заражения COVID-19», — утверждает он.

Губернатор Болу пригрозил населению новыми, более строгими мерами в случае, если граждане по-прежнему будут халатно относиться к здоровью — своему и окружающих, пренебрегая средствами индивидуальной защиты и рекомендациями ВОЗ.

«Наше предыдущее заявление о том, что темпы роста эпидемии снизились, не следует интерпретировать так, будто коронавируса больше нет. Если сохранение здоровья наших граждан потребует более жестких мер, они будут приняты», — заверил Ахмет Юмит.

Отметим, в Турции местные жители крайне невнимательно относятся к предписанным правительством ограничениям во избежание распространения пандемии. Так, например, водитель автобуса в Стамбуле был пойман сотрудниками ДПС за рулем, хотя должен был в это время находиться на карантине.

Напомним, для обеспечения соблюдения масочного режима и социальной дистанции жителями города власти страны ввели полицейские рейды, в ходе которых правоохранители штрафуют нарушителей. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что жандармерия Денизли выписала жителям города штрафы на сумму 1 миллион 118 тысяч турецких лир (более 11 миллионов рублей».