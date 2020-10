В Индии растет уровень загрязнения воздуха

США предлагают формализовать союз Индии, Австралии и Японии в Тихоокеанском регионе, в Дели резко падает качество воздуха, начала работу первая индийская биткоин-биржа, успешно прошла испытания торпедная система SMART. Об этих и других интересных событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия обеспокоена развитием конфликта в Нагорном Карабахе

«Мы видели тревожные сообщения о возобновлении столкновений между Арменией и Азербайджаном. Индия обеспокоена этой ситуацией, угрожающей региональному миру и безопасности. Мы вновь заявляем о необходимости немедленного прекращения враждебных действий сторонами конфликта», — говорится в сообщении индийского МИД.

Конфликт по-прежнему остается локальным, ведущие мировые державы ограничиваются призывами к прекращению огня и мирным переговорам. Однако Турция и Пакистан уже объявили о своей безоговорочной поддержке Азербайджана. Ереван обвиняет Анкару в рекрутинге и отправке в зону конфликта пакистанских и сирийских боевиков.

Встреча представителей стран Quad

Состоялась встреча министров иностранных дел стран Quad — Индии, Австралии и Японии и США. Последнюю представлял госсекретарь Майкл Помпео. Члены «четверки» обсуждали сотрудничество в рамках обеспечения концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона «перед лицом растущей агрессии Китая». США заявили, что хотят формализовать и расширить военно-политический альянс, направленный на подавление КНР.

На фоне пятимесячного пограничного противостояния с Китаем индийский министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар заявил, что Индия и другие члены «четверки» по-прежнему привержены международному порядку, «основанному на верховенстве права, прозрачности, свободе судоходства, уважении территориальной целостности и суверенитета и мирном разрешении споров».

Called on PM @sugawitter along with other Quad Foreign Ministers. Spoke about the bilateral and global dimensions of our special partnership. pic.twitter.com/dTyYMZKpZc — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 6, 2020

Помпео говоря о Китае заявил, что для партнеров по Quad крайне важно сотрудничать для «защиты наших людей и партнеров от эксплуатации, коррупции и принуждения [Китайской коммунистической партии]». Он также добавил, что кризис, вызванный «пандемией, пришедшей из Уханя», был «усугублен действиями Коммунистической партии Китая». США поддержат другие страны Quad в борьбе с пандемией и восстановлении экономики, отметил Помпео.

Began my Tokyo visit with a bilateral meeting with @SecPompeo. Pleased to see the progress of our partnership in so many fields. Will work together for stability and prosperity in the Indo- Pacific. pic.twitter.com/isZMTNlHXe — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 6, 2020

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в своем вступительном слове заявила, что ее страна верит в «регион, управляемый правилами, а не властью». Она добавила:

«Мы верим в фундаментальную важность прав личности и в регион, в котором споры разрешаются в соответствии с международным правом».

В отдельном заявлении, опубликованном после встречи, Пейн сказала, что министры вновь подтвердили, что «государства не могут заявлять морские претензии, которые противоречат международному праву, особенно конвенции ООН по морскому праву».

Warm meeting with my good friend FM @MarisePayne of Australia. Reviewed the progress in our bilateral ties after the Virtual Summit between our PMs. Discussed expanding our cooperation in global affairs & regional issues. Will work together more closely in multilateral forums. pic.twitter.com/b6Ix7VkVKk — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 7, 2020

В преддверии встречи министров иностранных дел Помпео заявил в интервью Nikkei Asia, что США хотят формализовать и расширить «четверку».

«Как только мы институционализируем то, что мы делаем, вместе мы можем начать строить истинную структуру безопасности», — сказал он.

Другие страны могут стать частью этой структуры в «подходящее время», предположил он.

Уровень загрязненности воздуха в Северной Индии растет

Ежегодно в октябре и ноябре фермеры северо-индийских штатов Пенджаб и Хариана жгут оставшуюся на полях от предыдущего урожая рисовую солому. Она не успевает разложиться естественным путем за короткий промежуток времени между сбором урожая и началом нового цикла выращивания пшеницы в ноябре.

#DelhiAirQuality to Deteriorate in Coming Days As Northwest India Sees Spike in #StubbleBurning Activityhttps://t.co/slNx1ASBPU



(????: Shantanu Das/BCCL Chandigarh) pic.twitter.com/VnNiJeL0ia — The Weather Channel India (@weatherindia) October 6, 2020

Правительство Индии неоднократно вводило запрет на сжигание полей, поскольку дым распространяется на многие километры и, благодаря существующей розе ветров, превращает столицу Индии — Нью Дели — в настоящую газовую камеру. Уровень загрязнения воздуха в эти месяцы достигает катастрофических показателей. В прошлом году он поднимался выше 1000 единиц, в то время как здоровым для дыхания считается воздух с не более чем 50 единицами загрязненности.

Однако, фермеры продолжают жечь поля, не взирая на запреты и угрозы тюремным заключением и штрафами. Правительство субсидирует закупку специальных машин для очищения пахотных земель, но их катастрофически не хватает.

За текущую неделю уровень загрязненности воздуха в Дели поднялся на 100 единиц — с 230 до 317. В некоторых районах города он уже достигает 500 единиц.

Заработала первая в Индии биржа криптовалют

Первая в Индии биржа криптовалют B2B DigitX стремится предоставить прозрачную и безопасную модель со своей сетью надежных ссылок. Первые торговые операции начались 6 октября. Инициатива призвана вселить доверие и уверенность инвесторам и трейдерам криптовалют, говорится в опубликованном заявлении комапнии.

Тракторное ралли в Пенджабе

Лидер оппозиционной партии «Конгресс» Рахул Ганди провел трехдневное «тракторное ралли» в штате Пенджаб. Уже почти месяц фермеры в Индии протестуют против законов, изменяющих правила закупки зерна. Штаты Пенджаб и Хариана — самые горячие регионы этого протеста. Однако руководство штата Хариана отказалось разрешить въезд «тракторному ралли» политика.

Индийская CLW выпустила первую пару электровозов WAP-5

Электровозы новой модификации обладают мощностью 4500 кВт и предназначены для вождения скоростных пассажирских поездов Tejas Express (160 км/ч), при этом локомотивы располагаются в голове и хвосте состава. Использование данной схемы формирования поезда обусловлено двумя факторами:

необходимостью наличия двух тяговых секций для преодоления участков с тяжелым профилем пути на маршрутах экспресса;

сокращение времени подготовки поезда к следованию в обратном направлении на конечных станциях.

Особенностью конструкции новой модификации стала возможность управления локомотивами по СМЕ. Также были переработаны кабина машиниста и маска электровоза.

Первые 10 локомотивов данной серии были выпущены на заводе ABB в Швейцарии в 1995 году, в дальнейшем их производство было локализовано на площадке CLW в Западной Бенгалии. Всего по состоянию на 2020 год выпущено 198 локомотивов WAP-5.

Успешные испытания интеллектуальной торпедной системы

5 октября Индия успешно провела испытания торпедной системы SMART, которая, по словам Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), станет «решающим фактором» в противолодочной войне, ознаменовав еще одну веху в укреплении морского стратегического потенциала страны.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated @DRDO_India and other stakeholders for the successful flight test of Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. pic.twitter.com/BLPjNGZ0eY — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 5, 2020

SMART — облегченная противолодочная торпедная система с ракетным сопровождением для ведения боевых действий далеко за пределами дальности торпед. Запуск и демонстрация системы имеют важное значение для укрепления возможностей противолодочной обороны Индии.

Министр обороны Раджнат Сингх поздравил ученых DRDO с успешным проведением испытания.

The @DRDO_India has successfully flight tested the Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. This will be a major technology breakthrough for stand-off capability in anti-submarine warfare. I congratulate DRDO and other stakeholders for this significant achievement. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 5, 2020

«Все задачи миссии (SMART), включая полет ракеты, отделение носового обтекателя, выпуск торпеды и развертывание механизма снижения скорости (VRM), были выполнены идеально», — говорится в заявлении.

В Индии появилась первая политическая ячейка ЛГБТ

Партия националистический конгресс (не путать с Индийским национальным конгрессом) стала первой в Индии политической силой, в которой появилась ячейка ЛГБТ.

ЛГБТ-активист Хариш Айер заявил, что каждая политическая партия должна иметь такие ячейки с адекватным представительством от меньшинств.

«Каждая партия должна иметь ячейку для необычных людей, среди них должно быть адекватное представительство всех ЛГБТ-сообществ, которые происходят из разных каст и общин. Нам нужны такие ячейки, чтобы включить разнообразие в ЛГБТ-сообщество с акцентом не только на работу над проблемами, но и на пересечение этих проблем», — сказал он.

Индийский виски MIthuna стал третьим по качеству виски

Индийский бренд виски Paul John's Mithuna был объявлен третьим по качеству виски в мире, сообщает John Distilleries Private Limited.

Mithuna by Paul John scored a strong 97 and has also been awarded Asian Whisky of the Year 2021, based on Murray’s judgement. #India https://t.co/uV43HEx4Sw — IndiaToday (@IndiaToday) October 2, 2020

Открытие тоннеля Атал

Премьер-министр Нарендра Моди в Манали торжественно открыл тоннель Атал — самый длинный автодорожный тоннель в мире, построенный на высоте 3000 метров.

The #AtalTunnel is a game changing infrastructure project that will help several citizens. With this project comes several economic benefits, particularly for agriculture and tourism. pic.twitter.com/6gAwK5QR4Y — Narendra Modi (@narendramodi) October 3, 2020

Туннель длиной 9,02 км соединяет Манали с Долиной Лахаул-Спити в течение всего года. Раньше из-за снегопадов дорога оставалась непроходимой около 6 месяцев в году. Проезд сокращает расстояние между Манали и Лехом на 46 км, а время в пути — примерно на четыре-пять часов.

Атал рассчитан на плотность движения в 3000 легковых и 1500 грузовых автомобилей в сутки с максимальной скоростью 80 км/ч.

Конкурс стартапов от Министерства обороны Индии

Министр обороны Индии Раджнат Сингх запустил конкурс стартапов, в рамках которого инноваторы, микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и стартапы должны найти новые идеи, применимые к 11 конкретным проблемам индийского оборонного сектора.

A healthy Defence startup ecosystem is the right prescription towards maintaining India’s strategic autonomy. Glad to attend the launch of Defence India Startup Challenge and ‘iDEX4Fauji’ initiative. Watch https://t.co/9yXK1I0iyc — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 29, 2020

Четыре из 11 тем программы Defence India Startup Challenge 4 (DISC4) — автономные подводные роевые беспилотники, радар проникновения, уменьшение радиолокационного сечения морских боевых кораблей и искусственный интеллект на основе анализа и уменьшения спутниковых изображений, говорится в заявлении Минобороны.

Если идея стартапа, инноватора или ММСП будет принята министерством в DISC4, то компании будут предоставлен грант для разработки прототипа.

Беспилотники для сельского хозяйства

Государственный аграрный университет штата Телангана (PJTSAU) приступил к реализации программы по изучению эффективности новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и геоинформационные системы, в качестве решений для защиты растений и разработки стандартных операционных процедур, основанных на научных данных. Это, по его мнению, поможет правительству в разработке политики использования новых технологий в сельском хозяйстве.

Наряду со Всемирным экономическим форумом и Департаментом информационных технологий Теланганы, PJTSAU определил пять культур, которые будут выращиваться в пяти различных районах штата. Наблюдательные испытания и исследования будут проводиться не менее двух лет.

Telangana varsity working on SOPs for use of drones in farming



To test the efficacy of drones, the PJTSAU, along with World Economic Forum and Telangana Department of Information Technology, has identified five crops to be grown i…https://t.co/E1mlsAocDq https://t.co/tt9R3Og0gs — P. S. Saini (@pssaini1) October 2, 2020

В Индию из США прибыл самолет Acustom B777 для VVIP персон

Самолет B777 (Air India One) будет использоваться для полетов президента, вице-президента и премьер-министра.

Поставка воздушного судна была запланирована авиастроительной компанией Boeing в Air India на август, но была отложена по техническим причинам. Самолет с позывным — Air India One — приземлился в аэропорту Дели около 3 часов дня 1 октября 2020 года.

#WATCH: VVIP aircraft Air India One that will be used for President, Vice President & PM arrives at Delhi International Airport from US.



It is equipped with advance communication system which allows availing audio & video communication function at mid-air without being hacked. pic.twitter.com/4MtXHi8F9O — ANI (@ANI) October 1, 2020

Еще один заказной самолет B777 для путешествий VVIP, скорее всего, будет получен от Boeing позже.

Когда самолет будет введен в эксплуатацию, его будут пилотировать летчики индийских ВВС, а не государственной авиакомпании Air India, как это было раньше.

Самолеты B777 будут иметь самые современные системы противоракетной обороны и комплекты самозащиты (SPS). Прошлый борт Индии номер 1 не имел подобного оснащения.