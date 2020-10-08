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В Индии растет уровень загрязнения воздуха

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В Индии растет уровень загрязнения воздуха

США предлагают формализовать союз Индии, Австралии и Японии в Тихоокеанском регионе, в Дели резко падает качество воздуха, начала работу первая индийская биткоин-биржа, успешно прошла испытания торпедная система SMART. Об этих и других интересных событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия обеспокоена развитием конфликта в Нагорном Карабахе

«Мы видели тревожные сообщения о возобновлении столкновений между Арменией и Азербайджаном. Индия обеспокоена этой ситуацией, угрожающей региональному миру и безопасности. Мы вновь заявляем о необходимости немедленного прекращения враждебных действий сторонами конфликта», — говорится в сообщении индийского МИД.

Конфликт по-прежнему остается локальным, ведущие мировые державы ограничиваются призывами к прекращению огня и мирным переговорам. Однако Турция и Пакистан уже объявили о своей безоговорочной поддержке Азербайджана. Ереван обвиняет Анкару в рекрутинге и отправке в зону конфликта пакистанских и сирийских боевиков.

Встреча представителей стран Quad

Состоялась встреча министров иностранных дел стран Quad — Индии, Австралии и Японии и США. Последнюю представлял госсекретарь Майкл Помпео. Члены «четверки» обсуждали сотрудничество в рамках обеспечения концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона «перед лицом растущей агрессии Китая». США заявили, что хотят формализовать и расширить военно-политический альянс, направленный на подавление КНР.

На фоне пятимесячного пограничного противостояния с Китаем индийский министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар заявил, что Индия и другие члены «четверки» по-прежнему привержены международному порядку, «основанному на верховенстве права, прозрачности, свободе судоходства, уважении территориальной целостности и суверенитета и мирном разрешении споров».

Помпео говоря о Китае заявил, что для партнеров по Quad крайне важно сотрудничать для «защиты наших людей и партнеров от эксплуатации, коррупции и принуждения [Китайской коммунистической партии]». Он также добавил, что кризис, вызванный «пандемией, пришедшей из Уханя», был «усугублен действиями Коммунистической партии Китая». США поддержат другие страны Quad в борьбе с пандемией и восстановлении экономики, отметил Помпео.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в своем вступительном слове заявила, что ее страна верит в «регион, управляемый правилами, а не властью». Она добавила:

«Мы верим в фундаментальную важность прав личности и в регион, в котором споры разрешаются в соответствии с международным правом».

В отдельном заявлении, опубликованном после встречи, Пейн сказала, что министры вновь подтвердили, что «государства не могут заявлять морские претензии, которые противоречат международному праву, особенно конвенции ООН по морскому праву».

В преддверии встречи министров иностранных дел Помпео заявил в интервью Nikkei Asia, что США хотят формализовать и расширить «четверку».

«Как только мы институционализируем то, что мы делаем, вместе мы можем начать строить истинную структуру безопасности», — сказал он.

Другие страны могут стать частью этой структуры в «подходящее время», предположил он.

Уровень загрязненности воздуха в Северной Индии растет

Ежегодно в октябре и ноябре фермеры северо-индийских штатов Пенджаб и Хариана жгут оставшуюся на полях от предыдущего урожая рисовую солому. Она не успевает разложиться естественным путем за короткий промежуток времени между сбором урожая и началом нового цикла выращивания пшеницы в ноябре.

Правительство Индии неоднократно вводило запрет на сжигание полей, поскольку дым распространяется на многие километры и, благодаря существующей розе ветров, превращает столицу Индии — Нью Дели — в настоящую газовую камеру. Уровень загрязнения воздуха в эти месяцы достигает катастрофических показателей. В прошлом году он поднимался выше 1000 единиц, в то время как здоровым для дыхания считается воздух с не более чем 50 единицами загрязненности.

Однако, фермеры продолжают жечь поля, не взирая на запреты и угрозы тюремным заключением и штрафами. Правительство субсидирует закупку специальных машин для очищения пахотных земель, но их катастрофически не хватает.

За текущую неделю уровень загрязненности воздуха в Дели поднялся на 100 единиц — с 230 до 317. В некоторых районах города он уже достигает 500 единиц.

Заработала первая в Индии биржа криптовалют

Первая в Индии биржа криптовалют B2B DigitX стремится предоставить прозрачную и безопасную модель со своей сетью надежных ссылок. Первые торговые операции начались 6 октября. Инициатива призвана вселить доверие и уверенность инвесторам и трейдерам криптовалют, говорится в опубликованном заявлении комапнии.

Тракторное ралли в Пенджабе

Лидер оппозиционной партии «Конгресс» Рахул Ганди провел трехдневное «тракторное ралли» в штате Пенджаб. Уже почти месяц фермеры в Индии протестуют против законов, изменяющих правила закупки зерна. Штаты Пенджаб и Хариана — самые горячие регионы этого протеста. Однако руководство штата Хариана отказалось разрешить въезд «тракторному ралли» политика.

Индийская CLW выпустила первую пару электровозов WAP-5

Электровозы новой модификации обладают мощностью 4500 кВт и предназначены для вождения скоростных пассажирских поездов Tejas Express (160 км/ч), при этом локомотивы располагаются в голове и хвосте состава. Использование данной схемы формирования поезда обусловлено двумя факторами:

  • необходимостью наличия двух тяговых секций для преодоления участков с тяжелым профилем пути на маршрутах экспресса;

  • сокращение времени подготовки поезда к следованию в обратном направлении на конечных станциях.

Особенностью конструкции новой модификации стала возможность управления локомотивами по СМЕ. Также были переработаны кабина машиниста и маска электровоза.

Первые 10 локомотивов данной серии были выпущены на заводе ABB в Швейцарии в 1995 году, в дальнейшем их производство было локализовано на площадке CLW в Западной Бенгалии. Всего по состоянию на 2020 год выпущено 198 локомотивов WAP-5.

Успешные испытания интеллектуальной торпедной системы

5 октября Индия успешно провела испытания торпедной системы SMART, которая, по словам Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), станет «решающим фактором» в противолодочной войне, ознаменовав еще одну веху в укреплении морского стратегического потенциала страны.

SMART — облегченная противолодочная торпедная система с ракетным сопровождением для ведения боевых действий далеко за пределами дальности торпед. Запуск и демонстрация системы имеют важное значение для укрепления возможностей противолодочной обороны Индии.

Министр обороны Раджнат Сингх поздравил ученых DRDO с успешным проведением испытания.

«Все задачи миссии (SMART), включая полет ракеты, отделение носового обтекателя, выпуск торпеды и развертывание механизма снижения скорости (VRM), были выполнены идеально», — говорится в заявлении.

В Индии появилась первая политическая ячейка ЛГБТ

Партия националистический конгресс (не путать с Индийским национальным конгрессом) стала первой в Индии политической силой, в которой появилась ячейка ЛГБТ.

ЛГБТ-активист Хариш Айер заявил, что каждая политическая партия должна иметь такие ячейки с адекватным представительством от меньшинств.

«Каждая партия должна иметь ячейку для необычных людей, среди них должно быть адекватное представительство всех ЛГБТ-сообществ, которые происходят из разных каст и общин. Нам нужны такие ячейки, чтобы включить разнообразие в ЛГБТ-сообщество с акцентом не только на работу над проблемами, но и на пересечение этих проблем», — сказал он.

ЛГБТ-активист Хариш Айер

Индийский виски MIthuna стал третьим по качеству виски

Индийский бренд виски Paul John's Mithuna был объявлен третьим по качеству виски в мире, сообщает John Distilleries Private Limited.

Открытие тоннеля Атал

Премьер-министр Нарендра Моди в Манали  торжественно открыл тоннель Атал — самый длинный автодорожный тоннель в мире, построенный на высоте 3000 метров.

Туннель длиной 9,02 км соединяет Манали с Долиной Лахаул-Спити в течение всего года. Раньше из-за снегопадов дорога оставалась непроходимой около 6 месяцев в году. Проезд сокращает расстояние между Манали и Лехом на 46 км, а время в пути — примерно на четыре-пять часов.

Атал рассчитан на плотность движения в 3000 легковых и 1500 грузовых автомобилей в сутки с максимальной скоростью 80 км/ч.

Конкурс стартапов от Министерства обороны Индии

Министр обороны Индии Раджнат Сингх запустил конкурс стартапов, в рамках которого инноваторы, микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и стартапы должны найти новые идеи, применимые к 11 конкретным проблемам индийского оборонного сектора.

Четыре из 11 тем программы Defence India Startup Challenge 4 (DISC4) — автономные подводные роевые беспилотники, радар проникновения, уменьшение радиолокационного сечения морских боевых кораблей и искусственный интеллект на основе анализа и уменьшения спутниковых изображений, говорится в заявлении Минобороны.

Если идея стартапа, инноватора или ММСП будет принята министерством в DISC4, то компании будут предоставлен грант для разработки прототипа.

Беспилотники для сельского хозяйства

Государственный аграрный университет штата Телангана (PJTSAU) приступил к реализации программы по изучению эффективности новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и геоинформационные системы, в качестве решений для защиты растений и разработки стандартных операционных процедур, основанных на научных данных. Это, по его мнению, поможет правительству в разработке политики использования новых технологий в сельском хозяйстве.

Наряду со Всемирным экономическим форумом и Департаментом информационных технологий Теланганы, PJTSAU определил пять культур, которые будут выращиваться в пяти различных районах штата. Наблюдательные испытания и исследования будут проводиться не менее двух лет.

В Индию из США прибыл самолет Acustom B777 для VVIP персон

Самолет B777 (Air India One) будет использоваться для полетов президента, вице-президента и премьер-министра.

Поставка воздушного судна была запланирована авиастроительной компанией Boeing в Air India на август, но была отложена по техническим причинам. Самолет с позывным — Air India One — приземлился в аэропорту Дели около 3 часов дня 1 октября 2020 года.

Еще один заказной самолет B777 для путешествий VVIP, скорее всего, будет получен от Boeing позже.

Когда самолет будет введен в эксплуатацию, его будут пилотировать летчики индийских ВВС, а не государственной авиакомпании Air India, как это было раньше.

Самолеты B777 будут иметь самые современные системы противоракетной обороны и комплекты самозащиты (SPS). Прошлый борт Индии номер 1 не имел подобного оснащения.

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