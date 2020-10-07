Лолита переболела коронавирусом

Москва, 7 октября. Российская певица Лолита Милявская рассказала поклонникам, что неожиданно для себя перенесла коронавирус бессимптомно. Недавно она сдала тест, который показал наличие антител в ее организме. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она опубликовала в социальной сети видеообращение, в котором заявила о том, что запланированный ранее концерт состоится. По ее словам, фанатам не стоит беспокоится, потому что организаторы создали безопасные условия для проведения мероприятия, передает Пятый канал.

«Не пела сольники с апреля… Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности!» — призвала знаменитость.

Лолита подчеркнула, что концерт состоится только при соблюдении всех мер предосторожности. Она также назвала хорошей новостью тот факт, что теперь с ней можно целоваться без опаски для здоровья.

Ранее Милявская появилась перед фанатами в довольно смелом образе, чем вызвала восторг и спровоцировала бурный поток комплиментов. Она опубликовала в Сети видео, на котором позирует перед зеркалом в черном сверкающем комбинезоне, который очень плотно облегает фигуру и больше похож, скорее, на вторую кожу.