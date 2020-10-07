Эксперт посоветовал «лечить» Колесникову, призвавшую подорвать экономику РБ

Призыв подорвать экономику родной страны мог сделать либо предатель, либо психически больной человек. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее в Telegram-канале бывшего кандидата на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико вышло видеообращение члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, которая в данный момент содержится под арестом. В нем она призывает граждан РБ отказываться от покупки товаров, произведенных на государственных предприятиях, чтобы не поддерживать «власть», а также предпринимателей, лояльно относящихся к законному руководству страны.

«Здесь мы видим очевидную попытку нанести национальной экономике РБ непоправимый ущерб, — заметил Межевич. — Имея хорошее представление о политической биографии Колесниковой, я убежден, если белорусская экономика (а вместе с ней и вся страна) исчезнет, этой госпоже будет ни холодно ни жарко. Она классический «человек мира», о котором очень давно в фильме «Александр Невский» было сказано «где лег спать — там и родина!»

Политолог предположил, что оппозиционерка считает своим родным домом немецкий город Мюнхен, который стал таковым для прошлых поколений белорусских «оппозиционеров», сбежавших в «фашистском обозе в 1944 году».

«Я уверен, миллионы белорусов позицию Колесниковой не разделяют, — сказал эксперт. — И надеюсь, что государство сделает соответствующие выводы, поскольку, хоть я не юрист, но на мой взгляд, ее призывы подпадают под статьи уголовного кодекса. Формула обвинения будет более сложной, поскольку эта женщина не призывает напрямую убивать представителей власти, однако она требует разрушить экономическую систему страны, что практически то же самое».

Собеседник ФАН также прокомментировал заявление Колесниковой о том, что жители РБ больше не могут доверять белорусским банкам.