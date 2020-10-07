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Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Москва, 7 октября. Министерство обороны России показало на видео стрельбу фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря.

На кадрах запечатлен непосредственно сам пуск ракеты, а также первые секунды полета, указал «Взгляд».

Ранее руководитель Генштаба МО РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об успешном запуске ракеты «Циркон». По его словам, ракета пролетела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море.

Глава государства раньше говорил, что в прежние времена России приходилось догонять другие страны в сфере вооружения. Однако теперь Российская Федерация является разработчиком передовых систем вооружения, сообщил «ФедералПресс». По словам Путина, российские разработки по всем параметрам превосходят западные.

Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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