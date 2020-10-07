Путин высказался о событиях в Карабахе

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в стране следят за событиями в Нагорном Карабахе, которые расценивают как трагедию. Лидер страны отметил, что переживает в связи с ситуацией в регионе, пишет ТАСС.

Глава государства констатировал, что пока еще далеко до урегулирования конфликта, но в любом случае надо полностью прекратить огонь как можно быстрее.

Напомним, что с 27 сентября ведутся боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Два государства силовым методом пытаются решить вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Проблема обострилась еще в конце 80-х годов. Первая кровопролитная война произошла в начале 90-х.