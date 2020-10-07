Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин прокомментировал испытание ракеты «Циркон» и назвал его большим событием для всей страны. Об этом лидер РФ сказал на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым.

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны», — отметил Владимир Путин.

Он объяснил, что оснащение вооруженных сил новейшей и не имеющей аналогов в мире техникой обеспечивает обороноспособность РФ.

Напомним, руководитель Генштаба МО РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о том, что пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» прошел успешно. Она была запущена с акватории Белого моря и, пролетев 450 км, поразила цель, расположенную в Баренцевом море.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что перевооружение армии будет эффективным. Президент рассчитывает, что вовлеченные в перевооружение российской армии будут работать так же эффективно и настойчиво, как это было прежде.