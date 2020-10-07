Путин объяснил, почему ему пришлось отказаться от пива

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин признался, что в последнее время старается не пить пиво. О том, почему ему пришлось отказаться от пенного напитка, глава государства рассказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Во время беседы с журналистом Андреем Ванденко российский лидер отметил, что президентство не могло не наложить отпечаток на его общение с близкими людьми и друзьями.

«Конечно, есть ограничения», — сказал президент России.

Журналист уточнил у Путина, может ли он, например, позволить себе встретиться с друзьями в баре и выпить по кружечке пива.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», — шутливо ответил глава государства.

При этом Путин сообщил, что, несмотря на все ограничения, он получает моральную отдачу от своей работы. Самой главной компенсацией для президента, по его словам, является чувство морального удовлетворения от того доверия, которое ему оказывают россияне.

7 октября в честь дня рождения Путина вышла заключительная серия проекта ТАСС. Первые выпуски «20 вопросов Владимиру Путину» публиковались в конце февраля 2020 года, однако потом их выход приостановился в связи с изменениями в мировой повестке.

Ранее Путин рассказал в интервью, что ему удалось сохранить человеческие качества, несмотря на длительный срок работы в высших эшелонах власти.