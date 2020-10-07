Миро дала совет девушкам, как подольше оставаться привлекательными

Москва, 7 октября. Блогер Лена Миро затронула вопрос женского возраста и красоты. Она высказала свое мнение на странице в ЖЖ по поводу того, когда женщинам надо начинать ухаживать за лицом, чтобы оставаться подольше привлекательными. В качестве примеров взяла моделей времен 90-х годов: Синди Кроуфорд и Клаудию Шиффер.

По мнению блогера, какие бы пикантные позы не демонстрировали даже эти некогда красотки, они будут серьезно проигрывать любой смазливой студентке с точки зрения сексуальности и мужского желания.

«Да, у сексуальной привлекательности женщины есть срок годности. К тридцати годам женщина теряет частичку этой привлекательности, к 40 — приличную часть, к 45 — всю», — высказала мнение блогер.

Автор поста подчеркнула, что девушкам стоит действовать умнее и начать пораньше «тратиться» на уход за лицом.

«Не в 50 надо начинать ухаживать за лицом, а в 20: чем раньше начнете, чем серьезнее займетесь, тем дольше будете желанными», — дала совет Миро.

Она констатировала, что в 50 лет трата даже солидных сумм уже не принесет желаемого эффекта.

Что касается Миро, то она делает профессиональный пилинг кислотами.

«Когда клетки возобновляются быстро, необходимости в профессиональном отшелушивании верхнего ороговевшего слоя нет. Чем старше мы становимся, тем сильнее наша кожа нуждается в помощи извне в удалении омертвевших клеток», — объяснила блогер.

Лена Миро считает, что со временем маски, кремы и сыворотки уже не оказывают благотворный эффект на кожу — питательные вещества не могут пробиться сквозь слой ороговевших клеток.