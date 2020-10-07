Путин: Я для своих внуков авторитет

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что счастлив общаться с внуками. Об этом сообщает ТАСС.

Путин признался, что очень любит общаться с внуками, однако вести откровенные беседы на тему семьи отказывается из соображений безопасности.

«Да, у меня есть внуки, и я счастлив. Они очень хорошие, маленькие сладкие детишки. Мне доставляет большое удовольствие общение с ними. Я считаю, что это естественные чувства для каждого человека. В моей жизни это есть, и я не могу не радоваться», — делится эмоциями глава государства.

Как-то раз один из внуков Владимира Путина спросил у своей мамы, дочери президента, почему он должен ее слушаться. Она ответила, потому что она старше. Ребенок возразил ей, сказав, что «дедушка Вова старше». Владимир Путин с улыбкой вспоминает этот разговор.

«Ну пока, во всяком случае, я хотя бы по этой причине для своих внуков авторитет. Надеюсь, что и для своих уже взрослых дочерей я был авторитетом», — признается президент.

Вспоминая свою юность, Владимир Путин рассказал, что для него примером всегда были разведчики. Он хотел быть похожим на Рихарда Зорге, который, работая в Германии, Японии и других странах, передал информацию советскому командованию о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 года, а также о планах Японии на Тихоокеанском театре военных действий.

В честь дня рождения Владимир Путин расскажет чуть больше о своей личной жизни, передает ФАН.