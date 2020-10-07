Омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом вместе с семьей

Москва, 7 октября. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что она и вся ее семья переболели коронавирусом в легкой форме. Об этом она сообщила РИА Новости.

Отвечая на вопрос, планирует ли она пройти вакцинацию от коронавируса, Кузнецова заявила, что «ей уже поздно».

«Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава богу, не в сложной форме, особенно дети», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, взрослые члены семьи также перенесли опасное заболевание в легкой форме. Она подчеркнула, что несмотря на наличие антител в крови, их семья строго придерживается мер безопасности.

Напомним, что в мае стало известно о появлении в семье Кузнецовой седьмого ребенка. По словам омбудсмена, старшие дети очень быстро усвоили правила безопасности, чтобы не подвергать опасности жизнь младшего брата.