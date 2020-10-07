Путин признался, что теряет до 2 кг за каждый хоккейный матч

Москва, 7 октября. «Черные» горнолыжные трассы, которые отличаются повышенным уровнем сложности, уже не привлекают президента России Владимира Путина. Однако глава государства спортивных нагрузок не избегает. Об этом российский лидер рассказал ТАСС в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства сообщил, что перед интервью он два дня подряд играл в хоккей. По его словам, за игру он теряет до двух килограммов.

Чаще всего, по словам российского лидера, его партнерами по хоккею становятся сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Путин сообщил, что кто-то из них и раньше умел играть в хоккей, а кто-то научился теперь.

Сам президент начал играть в хоккей, когда ему исполнилось 60 лет. По инициативе главы государства была основана в 2011 году Ночная хоккейная лига — любительский чемпионат страны по хоккею. Путин регулярно выходит на лед в матчах этой лиги.

Также, по словам российского президента, сотрудники ФСО, как правило, составляют ему компанию и во время катания на горных лыжах. Глава государства рассказал о поездке в горы в Сочи, когда сотрудники ФСО не были с ним. По словам президента, вертолет не мог сесть, поэтому Путину вместе с другими горнолыжниками пришлось выкидывать лыжи и прыгать с вертолета. Он отметил, что условия для катания по неподготовленным склонам в тот раз были сложными.

«Не было такого, не знаю, как это по-русски назвать — pulverschnee называется по-немецки, пух такой, пухляк — на нем хорошо. А здесь, наоборот, корочка была, и нога проваливалась по щиколотку, было очень тяжело», — сказал Путин.

Сейчас глава государства уже не ездит по «черным» трассам.