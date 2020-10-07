Путин рассказал, что за годы у власти смог сохранить человеческие качества

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что за годы у власти ему удалось сохранить человеческие качества. Об этом глава государства заявил в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мои друзья, которых я знаю еще <…> с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны», — отметил российский лидер.

При этом Путин признался, что президентство все же накладывает определенный отпечаток как на характер, так и на общение с близкими.

«Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что, конечно, он хотел бы сохранять человеческие качества, и пока ему это удается.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» приурочен к 20-летию работы президента на высших государственных постах. Серии проекта начали выходить 20 февраля 2020 года, однако затем их выпуск был приостановлен в связи с международной повесткой. В день рождения Владимира Путина — 7 октября — ТАСС опубликовал заключительный эпизод интервью.

Ранее президент РФ признался, что верит в судьбу. При этом глава государства считает, что при желании человек может все изменить.