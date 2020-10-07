Генпрокуратура обнародовала результаты проб воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 октября. Генпрокуратура сообщила об итогах исследования проб воды на Камчатке. Эксперты установили, что допустимые показатели по нефтепродуктам превышены в четыре раза, показатель по содержанию фенола — в 2,5 раза. Результаты опубликованы на сайте надзорного органа.

Специалисты сделали отбор проб в нескольких местах, однако следы загрязняющих веществ были выявлены только в районе Халактырского пляжа.

В рамках расследования экологической катастрофы были взяты около тысячи проб воздуха, песка и воды, причем, не только в Авачинской бухте, но и даже на полигонах.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что обследована основная часть объектов, которые в теории могли бы стать источниками экологической опасности.

Напомним, что первыми загрязнение на Камчатки ощутили на себе серферы. Люди сообщали не только об изменении цвета воды, но и об опухании глаз и раздражении на коже. В дальнейшем последствия оказались еще более ужасающими: тысячи морских обитателей были выброшены мертвыми на берег.