Путин заявил об эффективном перевооружении армии

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин надеется, что перевооружение армии будет эффективным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент рассчитывает, что вовлеченные в перевооружение российской армии будут работать так же эффективно и настойчиво, как это было прежде.

«Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты», — сказал Путин во время онлайн-встречи с Генштабом, где ему доложили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Напомним, ракета «Циркон» была запущена с акватории Белого моря и, пролетев 450 км, поразила цель в Баренцевом море. Ее тактико-технические характеристики получили хорошие оценки в Европе и КНР.