Байкеры отметили день рождения Путина акцией «Русский лес»

Москва, 7 октября. Известный мотоклуб «Ночные волки» приурочил ко дню рождения президента РФ Владимира Путина всероссийскую акцию «Русский лес». Как рассказали ФАН в мотоклубе, в рамках акции байкеры посадили 68 деревьев.

Организаторы акции напомнили, что 30 сентября в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса Путин обратил внимание на то, что русский лес — российское общегосударственное достояние. Акция «Ночных волков» стартовала еще в прошлом году в Севастополе. Байкеры убеждены, что лес – это не только экономика.

«Лес для россиянина — это не только и не столько древесина, это значительно больше, — гласит текст манифеста всероссийской акции. — Русский Лес — это Лес Победы! В октябре 1948-го, когда еще не осела земля на могилах тридцати миллионов погибших героев, когда еще дымились угли сожженных деревень и селений, Сталин дал приказ сажать сады. И среди этих цветущих садов мы восстановили из пепла наши разоренные города, и нам казалось, что их цветение будет бесконечным. Но ненавидящие нас враги убили советскую страну, и вот теперь, уже на новом пепелище, на котором взошел робкий росток государства российского, нам предстоит повторить то, что уже когда-то сделали наши отцы и деды».

Активисты уверены, что молодые люди, которые высаживают саженцы кедра, сосны, ели, достойны подражания.

«Пусть они взлелеют эти драгоценные саженцы, принесут их со всех концов нашей Родины на сибирские гари и там вживят их в землю, покрытую пеплом. Пусть каждый молодой человек или группа друзей, молодежный отряд получат на этой обугленной земле свой небольшой участок и посадят там свою священную рощу. Пусть нарекут ее именем любимых родителей, милых сердцу героев, наполнят эти священные рощи своим обожанием, благоговением перед жизнью, благодарностью к природе, к родной земле, к русскому лесу», — говорится в документе.

Лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдастанов также обнародовал поздравление российскому лидеру.

«Мы благодарим вас за то, что вы хотите вернуть русскому человеку его естественную среду обитания, его родной дом, родную для нас стихию, с которой мы чувствуем себя не просто в физическом, но и в духовном родстве. Разрешите сегодня подарить вам 68 молодых деревьев, высаженных нашими руками в семи городах России», — заявил Залдастанов.

Ко дню рождения Владимира Путина «Ночные волки» высадили деревья в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Белорецке, Севастополе, Донецке, Кузнецке и Новосибирске.

Президент РФ Владимир Путин отмечает в среду 68-й день рождения. На эту дату у главы государства запланировано более 10 телефонных разговоров. Также в этот день выйдет финальная часть интервью, в которой президент расскажет подробности о своей личной жизни — в том числе о внуках.