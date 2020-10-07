Путин рассказал, какими должны быть СМИ в России

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что СМИ должны быть ответственными. Об этом глава российского государства сказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

В противном случае они превращаются в «банду», которая обслуживает частные интересы, уверен лидер РФ. Путин согласился с точкой зрения, что СМИ являются «четвертой властью», и рассказал, какими они должны быть в России.

«Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно», — указал Владимир Путин.

Он обратил особое внимание на роль СМИ. Их задача, по словам Путина, заключается «не в том, чтобы молоть все, что вздумается».

«Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов», — пояснил свою мысль президент РФ.

Владимир Путин заметил, что очень «часто от этой власти откупаются, реально платят деньги, чтобы их не трогали». Сейчас осуществить контроль со стороны государства над информационной повесткой невозможно, так как появилось большое количество ресурсов в Сети, указал глава российского государства.

С его точки зрения, традиционные СМИ постепенно теряют свое влияние, так как молодые люди предпочитают получать информацию из Интернета и практически не смотрят телевизор.