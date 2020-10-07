В России зарегистрировали 11 115 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 7 октября. В России выявили 11 115 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 1 248 619. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были зафиксированы в 85 регионах РФ. 27,2% новых носителей вируса не имели клинических проявлений заболевания. Больше всего случаев за сутки зарегистрировали в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и в Подмосковье (395). Кроме того, в первую десятку попали Ростовская (255), Нижегородская (227), Воронежская (191), Архангельская (179) и Свердловская (179) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (169) и Кемеровская область (169).

За сутки в России скончались 202 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев составляет 21 865. Кроме того, 6699 человек с коронавирусом за сутки полностью выздоровели. За весь период наблюдений в нашей стране зарегистрировано 995 275 вылечившихся пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в столице. Он попросил людей из группы риска оставаться дома.