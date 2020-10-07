Россия попала в список национальных угроз США

Вашингтон, 7 октября. Министерство внутренней безопасности США перечислило «главные угрозы» для государства, сообщил телеканал CBS News. Среди «угроз» — деятельность России и Китая.

Американское ведомство завершило работу над первым в своей истории «Исследовании внутренних угроз», которое было сделано для информирования граждан о главных угрозах Америки.

В списке угроз оказался Китай, который, как говорится в документе, «уже представляет угрозу США в плане кибершпионажа» и что «силы и средства КНР для организации кибератак будут только крепнуть».

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф в интервью телеканалу заявил, что считает «самой долгосрочной угрозой для американцев внутри страны и, честно говоря, для самого нашего образа жизни является как раз угроза, исходящая от Китая».

Также в докладе есть раздел, посвященный России. В материале рассказывается о «попытках» Москвы повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах с помощью «усугубления уже существующих социальных и политических противоречий», чтобы склонить американцев к определенной позиции.

Впрочем, угрозу США видят не только в иностранных государствах, но и в воинствующих экстремистах. Речь идет о радикальных сторонниках превосходства белой расы.