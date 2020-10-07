Россия попала в список национальных угроз США

Вашингтон, 7 октября. Министерство внутренней безопасности США перечислило «главные угрозы» для государства, сообщил телеканал CBS News. Среди «угроз» — деятельность России и Китая.
Американское ведомство завершило работу над первым в своей истории «Исследовании внутренних угроз», которое было сделано для информирования граждан о главных угрозах Америки.
В списке угроз оказался Китай, который, как говорится в документе, «уже представляет угрозу США в плане кибершпионажа» и что «силы и средства КНР для организации кибератак будут только крепнуть».
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф в интервью телеканалу заявил, что считает «самой долгосрочной угрозой для американцев внутри страны и, честно говоря, для самого нашего образа жизни является как раз угроза, исходящая от Китая».
Также в докладе есть раздел, посвященный России. В материале рассказывается о «попытках» Москвы повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах с помощью «усугубления уже существующих социальных и политических противоречий», чтобы склонить американцев к определенной позиции.
Впрочем, угрозу США видят не только в иностранных государствах, но и в воинствующих экстремистах. Речь идет о радикальных сторонниках превосходства белой расы.
«Если смотреть только на убийства, игнорируя при этом имущественный ущерб, статистику по заявлениям о страховых случаях и прочие социальные факторы, то группировки сторонников превосходства белых действительно, так сказать, лидируют — именно в этой категории, — пояснил Вулф. — Вместе с тем, как мы наблюдаем уже несколько месяцев, народные выступления и волнения внутри США — хоть они, быть может, и не несут смертельной угрозы, — определенно оборачиваются для страны серьезными последствиями и несомненно являются для нее угрозой».