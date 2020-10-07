В Гидрометцентре Крыма объяснили «аномальную жару» на полуострове

Москва, 7 октября. В Крыму и Севастополе наблюдается нетипичная для октября погода. Так считают многие местные жители и туристы, поскольку средняя температура воздуха сегодня превышает +22+24 градуса, а температура морской воды до сих пор держится на отметке +22, что для первой половины октября даже кажется аномалией. Представители Гидрометцентра объяснили ситуацию с погодой.

Отметим, что фактически нет ни туч, ни дождей на полуострове, благодаря чему туристический сезон в Крыму продолжается.

Как прокомментировали корреспонденту Федерального агентства новостей в Гидрометцентре Крыма, сейчас на климат на полуострове влияет тропическая воздушная масса, которая обеспечила сухую и жаркую погоду. В отделе метеорологических прогнозов заверили, что все происходит в пределах климатической нормы, поэтому никакой аномалии в установившейся хорошей погоде нет.

«До конца недели в Крыму сохранится теплая, сухая и солнечная погода. Средняя температура воздуха будет составлять 23–28 градусов тепла. 7–8 октября немного усилится юго-восточный ветер в южных районах до 15–20 метров в секунду. В выходные дни, 10 и 11 октября, погода изменится, потому что холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди и кратковременное понижение температуры воздуха на 3–5 градусов», — сообщили в Гидрометцентре Крыма.

Также в ведомстве подчеркнули, что на полуострове еще долго будет сохраняться ясная погода, за счет чего жители и гости полуострова могут и дальше принимать солнечные и морские ванны, что благоприятно повлияет на их здоровье.

«Конечно, сейчас еще можно ехать в Крым, если вы не успели отдохнуть или отгулять отпуск. Температура воды в море — 20–22 градуса. Кроме того, до конца октября не видно никаких серьезных перспектив для похолодания», — сказал представитель ведомства.

Вместе с тем стоит напомнить, что с 1 октября начался второй этап акции по туристическому кэшбеку, который теперь продлится до 10 января 2021 года. То есть, условия программы будут распространяться и на новогодние каникулы. Суть этой акции в том, что за покупку путевки у зарегистрированных в реестре туроператоров или самостоятельную бронь отелей-участников программы туристу вернут до 20% от ее стоимости.

Таким образом, власти решили поддержать внутренний туризм в России. Примечательно, что первый этап акции действовал всего одну неделю в августе, но даже за 7 дней туров было продано почти на 1,5 млрд рублей. Однако тогда программа не распространялась на Крым, Краснодарский край и Алтай — самые популярные направления у российских туристов. Сейчас эти регионы включены во второй этап акции по туристическому кэшбеку.