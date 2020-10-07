Президент Сирии заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19

Москва, 7 октября. Президент Сирии Башар Асад заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса», — сказал он.

По словам Асада, Дамаск проведет переговоры на эту тему и запросит поставки российского препарата.

Напомним, Россия стала первой страной, которая разработала и зарегистрировала препарат от коронавируса. Российская вакцина получила названием «Спутник V», ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Также в РФ начались продажи другого препарата от коронавируса, его можно найти в аптеках под названием «Арепливир» уже сейчас. Это лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях.

Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил во вторник, что в России установят предельную цену для вакцины от коронавируса. С его точки зрения, стоимость лекарства от COVID-19 должна быть самой низкой в пределах референтных стран. Планируется, что цена одной дозы препарата не превысит одну тысячу рублей.