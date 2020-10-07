Россиян предупредили о мошенничестве с «липовыми» долгами по ЖКХ

Москва, 7 октября. Новая схема мошенничества с «липовыми» долгами по ЖКХ набирает популярность среди российских злоумышленников. Об этом предупредили эксперты Национального центра финансовой грамотности в беседе с РИА Новости.

Как рассказал сотрудник центра Игорь Григорьянц, обычно по такой схеме мошенники работают вдвоем. Один из злоумышленников выдает себя за сотрудника управляющей компании, а второй — за полицейского или судебного пристава.

«Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли «представители» управляющей компании», — пояснил Григорьянц.

Эксперт напомнил, что впускать незнакомцев в квартиру не стоит. Для начала нужно позвонить в названные организации и убедиться, что эти люди действительно там работают, пишет «ФедералПресс».

Эксперт центра Елена Бобкова предупредила, что мошенники используют разные схемы, чтобы все же попасть в квартиру. Обычно злоумышленники рассказывают о плановых обходах, задолженности за коммунальные услуги или о мерах государственной поддержки граждан.

«Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — рассказала Бобкова.

Эксперт отметила, что за дверью могут быть не просто мошенники, но и грабители, что куда опаснее, передает телеканал «360». Бобкова призвала граждан поговорить с пожилыми родственниками и предупредить, что все задолженности оплачиваются только через банк.

Ранее эксперт рассказала, как вернуть деньги, отправленные мошенникам через банк. Для этого необходимо обратиться в полицию.