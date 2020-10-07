Собянин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 7 октября. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в российской столице усугубляется. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что для этих категорий граждан временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Также он отметил, что возобновлена работа системы социальной помощи.

Помимо того, что московские школы ушли на двухнедельные каникулы, предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.