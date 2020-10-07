В Ереване объяснили, почему Карабах не обстреливает города Азербайджана

Армия обороны Нагорного Карабаха приняла принципиальное решение — обстрелов гражданских объектов Азербайджана не будет. Об этом в беседе с ФАН завил директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Вооруженные силы Армении предприняли попытку обстрелять с помощью ракет нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана. Армянская сторона отрицает попытку обстрела. Может ли Армения решиться на подобную атаку, если не сегодня, то завтра? Один из таких вариантов специальный корреспондент ФАН в Ереване обсудил с политологом Степаном Григоряном.

— Если предположить, что Вооруженные силы Азербайджана начнут побеждать в войне за Нагорный Карабах, может ли в этих условиях Армия обороны Нагорного Карабаха нанести удар по газонефтепроводам Баку — Тбилиси — Джейхан, чтобы остановить наступление?

— Я исключаю это и скажу вам, почему. У меня прямая связь с Армией обороны Карабаха, открыто вам говорю. У меня там есть и знакомые, и друзья. С Карабахом мы активно работаем — там такие же армяне, которые и здесь живут. Это один народ. Формально он только разделен. Большевики нас разделили 100 лет назад. Поэтому исключено.

Я больше скажу: когда начались военные действия, я связался с ними. Речь шла даже не об этих нефтепроводах. Я просто сказал: «Начались военные действия, они уже начали наши гражданские объекты бомбить». Это уже в первый же день было — удар был по Мартунинанесен. Не по Степанакерту в первый день — Степанакерт они бомбили позже.

Я сказал: «Хотя бы как-то мы будем отвечать?» Понятно, если они по нашим объектам гражданским наносят удары, то тогда нам тоже по каким-то гражданским объектам ударить надо. Не по людям, но, например, по электростанции.

Но у них было официальное решение принято: не бить по гражданским объектам, в том числе по электростанциям и так далее. Они сказали, что просто отобьют это наступление. И все. То есть наша цель не эта.

— Но ведь отказ от обстрела гражданских объектов — рациональное решение?

— Сейчас вы можете сказать, что это хорошее решение. Но не знаю — я бы поспорил с этим. Потому что Азербайджан воспримет это как нашу слабость. То есть они бьют по нашим объектам, пугают население, население начинает покидать города. И тем самым они будут добиваться своих целей. Они успокоятся только тогда, когда по ним, по их объектам, будешь бить. По населенным пунктам.

С одной стороны — это прекрасное, честное ведение войны, и Армения на этом выиграет в имиджевом плане. С другой стороны — это риск.

Но я понял, что они были правы, когда наши разбомбили их военный аэропорт. Следующие удары будут нанесены по тем военным объектам, с позиций которых бомбят наши города. Вы знаете, главной нашей проблемой является слабость в воздухе. И мы разбомбили главный очаг, откуда наносились удары, — военный аэродром в Гяндже. Поэтому я сейчас понял, что все-таки карабахцы энергичнее нас.

Второе: бить по международным проектам — это неправильно. Это настроит против нас мировое сообщество. Когда во время тавушских событий в июле этого года Министерство обороны Азербайджана допустило смертельную ошибку, сказав, что они могут ударить по армянской атомной станции, то мы выиграли в мировом пространстве мгновенно, не потратив ни одного доллара. Просто все мировое сообщество ошалело, все перепугались. Вы представляете, что это такое — по атомной станции ударить?

— Последствия этой трагедии затронули бы не только Армению…

— Должен обрадовать наших азербайджанских друзей, что есть такое понятие, как роза ветров. Вы знаете, куда направлена роза ветров? В сторону Турции. То есть, если они ударили бы по атомной станции, мы бы не пострадали. Пострадала бы большая территория в Турции. Надо быть идиотами, чтобы такое сказать.

В любом случае: даже сказать такое — недопустимо. Поэтому я рад, что наши на это не идут и не пойдут. А в военных действиях наши более гибкие. Я, честно говоря, практически исключаю поражение. Конечно, если только еще и Турция не атакует нас всей своей армией.