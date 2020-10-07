Депутат Госдумы выступил за бесплатную вакцинацию от коронавируса

В будущем вакцина от коронавируса должна стать бесплатной для населения и предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Говорин в комментарии ФАН.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса. Как рассказал глава ведомства Игорь Артемьев, стоимость не будет превышать тысячу рублей за одну дозу. Цена на препарат может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин считает, что в перспективе вакцинация от коронавируса должна стать бесплатной для россиян.

«Я думаю, в перспективе вакцина должна быть погружена в программу государственных гарантий и для населения должна быть бесплатной. На первом этапе сейчас определили цену, чтобы, может быть, производители не могли избыточно ее завышать», — сказал Николай Говорин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса. Как отмечал глава ведомства Артемьев, цена для РФ будет самой низкой среди референтных стран. Депутат Николай Говорин прокомментировал это решение.

«В этой ситуации ФАС определяет, что это (цена. — Прим. ФАН) должно быть в пределах разумного», — сказал Говорин.

Если же говорить о вакцине, то россияне должны иметь возможность привиться бесплатно, уверен парламентарий.

«В перспективе, думаю, будет обсуждаться вопрос, чтобы для граждан такая мера, как вакцинация, была бесплатной. Это моя личная позиция. Я считаю, это связано с профилактикой и охраной здоровья. У нас существует программа государственных гарантий, а это — та необходимость, без которой в условиях современных эпидемиологических вызовов не обойтись», — резюмировал Николай Говорин.

Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название «Спутник V».

Результаты первых двух этапов клинических испытаний были опубликованы в авторитетном международном журнале Lancet. Сейчас в Москве проходит третий, пострегистрационный этап исследований, в рамках которого протестировать препарат могут тысячи человек. Как отмечал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, специалисты также приступили к клиническим испытаниям препарата «Спутник V» с участием добровольцев из групп риска, в том числе пожилых.