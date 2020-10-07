Додон пожелал Путину больших успехов в реализации планов на благо России

Москва, 7 октября. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина, пожелав ему больших успехов в реализации планов на благо России. Тест поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю Президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа», — говорится в тесте поздравления.

Додон также отметил, что Путин внес весомый вклад в развитие стратегических молдавско-российских отношений. По его словам, на сегодняшний день сотрудничество стран в торгово-экономической, социальной и культурной областях находятся на высоком уровне.

Лидер Молдавии отметил, что придает большое значение дальнейшему всестороннему развитию партнерства, которое в «полной мере отвечает долгосрочным интересам государств».