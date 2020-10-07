Почему греческие добровольцы едут воевать в Нагорный Карабах

Когда нагорнокарабахский конфликт вспыхнул с новой силой, Афины почти сразу же заявили о готовности оказать помощь Еревану. 28 сентября состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Греции с министром иностранных дел Армении, в ходе которого были подтверждены «прочные узы дружбы» двух стран.

In ☎️call w/ #Armenia FM @ZMnatsakanyan,FM @NikosDendias reaffirmed strong bonds of friendship b/w ????????&????????.Condemned loss of lives& expressed ????????'s readiness to assist efforts for immediate de-escalation in #NagornoKarabakh/Τηλ.συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Αρμενίας@MFAofArmenia — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 27, 2020

Вскоре стало известно, что в Нагорный Карабах готовы выдвинуться этнические греки — они отправятся в зону боевых действий из таких городов, как Афины и Салоники, а также с острова Крит и из Фессалии. Они отмечали, что хотят бороться «с азербайджанской агрессией, спонсируемой Турцией».

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как греки выражают поддержку Армении, и почему многие из них готовы отдать свои жизни за свободу Нагорного Карабаха.

Демонстрации и кибератаки

Вот уже неделю на улицы греческих городов выходят местные жители — они хотят подчеркнуть прочную связь между двумя православными государствами, разделившими общую историю борьбы с турецкой агрессией. На стихийном митинге в Афинах развевались греческий и армянский флаги, а собравшиеся на площади скандировали:

«Нет насилию со стороны Турции и Азербайджана».

В Салониках также прошла крупная демонстрация. По информации Панэллинской (общегреческой) ассоциации понтийских греков, в ней приняли участие несколько сотен греков и армян.

Не осталась в стороне и хакерская группа Anonymous Greece, известная на весь мир. В знак поддержки Армении она взломала около 80 сайтов правительственных структур Азербайджана.

«Наши греческие братья помогают нам со стороны, обрушив госсектор Азербайджана», — отметил в своем Facebook армянский эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Прочные узы дружбы

На официальной встрече министров иностранных дел Армении, Кипра и Греции, которая состоялась прошлым летом в Никосии, были особо отмечены геополитические вопросы, касающиеся Турции и Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в своем выступлении тогда подчеркнул, что армян и греков связывают теплые отношения длиною в несколько веков.

«...Это историческая дружба, это дружба, основанная на цивилизационных ценностях, которую мы, как суверенные государства, как национальные государства, воплощаем в прагматизм, в сотрудничество на благо наших народов и на благо наших народов. И я также хочу подчеркнуть, что это сотрудничество, целями которого являются мир и стабильность для нас и для региона...», — сказал он.

Союз греков и армян против Турции и Азербайджана действительно уходит корнями в далекое прошлое. Исторические судьбы двух народов тесно переплетались в борьбе с общим агрессором. Большинство современных греческих армян — потомки переселенцев начала XX века из Западной Армении, сбежавших во время геноцида. При этом армяне — единственное национальное меньшинство в современной Греции, статус которого признан официально.

В свою очередь в Армении обосновались потомки понтийских греков, переселившихся с востока Турции полтора века назад. В советские времена в Армении жили примерно пятнадцать тысяч греков — вдоль северной границы Армении с Грузией, а также в Ереване и Гюмри, — но большинство из них уехали в Грецию после распада СССР.

Мало кто знает, но на территории Нагорного Карабаха до недавнего времени также проживали выходцы из Эллады — более трех веков назад они перебрались в село Мехмана для добычи золота и других полезных ископаемых. Вторая волна переселения греков в регион пришлась на 1915-1918 годы.

Did you know in #Artsakh there was a Greek village called Mehmana (Μεχμανά/Մեհմանա)?



All the Greeks of the village fled because of Azerbaijan's attempted invasion of Artsakh in the early 1990's.



The last trace I can find is that only one Greek resident remains in Artsakh. pic.twitter.com/92VkiTA3p0 — Paul Antonopoulos (@oulosP) September 28, 2020

В ходе боевых действий в Мардакертском районе в 1992 году деревня подверглась масштабным обстрелам и была захвачена вооруженными формированиями Азербайджана. В результате большая часть жителей навсегда покинула родные края — вместо них остались только руины и пепел.

Председатель Союза греческих общин Армении Мария Лазарева отмечает, что Арцах — это не просто «кусок земли», как говорят азербайджанцы, а родина, наследие и культура армянского народа.

«Отправляйтесь в Арцах и покажите мне культурное наследие ислама. Вы ничего там не найдете кроме старых армянских монастырей и крестов. Армяне не обязаны доказывать, чья это страна», — сказала она.

По ее словам, многие греки, которые являются гражданами Республики Армения, уже воюют в Нагорном Карабахе.

«Ни один народ мира не сможет понять положение армян так, как греки. Поэтому в этой борьбе мы должны быть едины. Повторяю, это война не за землю, а за свободу и за мир, поэтому наша борьба справедлива», — говорит Мария Лазарева.

Из Греции в Арцах

В Азербайджане и Турции их называют «наемниками» и «террористами», но добровольцы отвечают, что едут защищать родину братского народа.

«Я хочу помочь нашим братьям, потому что они христиане», — подчеркнул отставной офицер греческой армии, с которым одному из изданий удалось поговорить по телефону.

Прочитав призыв культурного центра «Армения» в Афинах к добровольному зачислению в армию, он откликнулся. При этом обращение было адресовано армянской диаспоре, однако это не смутило грека.

«Я не знаю точно, когда я, наконец, приеду в Арцах. Но мы хотим помочь армянским братьям, мы хотим сокрушить Турцию».

По словам офицера, около 500-800 греков готовы поехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать Ереван.

На фронт отправилось большое число добровольцев греко-армянского происхождения.

«Я думаю, что за Армению стоит умереть. Особенно, когда ты родился и вырос вдали от нее, как и я», — говорит один из них.

Добраться до зоны боевых действий из Греции попытался даже 16-летний школьник — Армен Панутсарян.

«Думаю, это мой долг. Завтра я поеду бороться за существование Армении. Я хочу жить и знать, что завтра и послезавтра моя вторая родина все еще будет существовать, потому что есть те, кто верит, что весь мир принадлежит им. Турки не хотят, чтобы Армения существовала», — говорит он. — Им нужны наши земли. Азербайджан — марионетка Эрдогана. Я не боюсь отдать свою жизнь. Я знаю, что оно того стоит. Я бы сражался так же и за Грецию».

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