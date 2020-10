Почему греческие добровольцы едут воевать в Нагорный Карабах

Когда нагорнокарабахский конфликт вспыхнул с новой силой, Афины почти сразу же заявили о готовности оказать помощь Еревану. 28 сентября состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Греции с министром иностранных дел Армении, в ходе которого были подтверждены «прочные узы дружбы» двух стран.

In ☎️call w/ #Armenia FM @ZMnatsakanyan ,FM @NikosDendias reaffirmed strong bonds of friendship b/w ????????&????????.Condemned loss of lives& expressed ????????'s readiness to assist efforts for immediate de-escalation in #NagornoKarabakh /Τηλ.συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Αρμενίας @MFAofArmenia

Вскоре стало известно, что в Нагорный Карабах готовы выдвинуться этнические греки — они отправятся в зону боевых действий из таких городов, как Афины и Салоники, а также с острова Крит и из Фессалии. Они отмечали, что хотят бороться «с азербайджанской агрессией, спонсируемой Турцией».

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как греки выражают поддержку Армении, и почему многие из них готовы отдать свои жизни за свободу Нагорного Карабаха.

Вот уже неделю на улицы греческих городов выходят местные жители — они хотят подчеркнуть прочную связь между двумя православными государствами, разделившими общую историю борьбы с турецкой агрессией. На стихийном митинге в Афинах развевались греческий и армянский флаги, а собравшиеся на площади скандировали:

В Салониках также прошла крупная демонстрация. По информации Панэллинской (общегреческой) ассоциации понтийских греков, в ней приняли участие несколько сотен греков и армян.

Не осталась в стороне и хакерская группа Anonymous Greece, известная на весь мир. В знак поддержки Армении она взломала около 80 сайтов правительственных структур Азербайджана.

На официальной встрече министров иностранных дел Армении, Кипра и Греции, которая состоялась прошлым летом в Никосии, были особо отмечены геополитические вопросы, касающиеся Турции и Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в своем выступлении тогда подчеркнул, что армян и греков связывают теплые отношения длиною в несколько веков.

Союз греков и армян против Турции и Азербайджана действительно уходит корнями в далекое прошлое. Исторические судьбы двух народов тесно переплетались в борьбе с общим агрессором. Большинство современных греческих армян — потомки переселенцев начала XX века из Западной Армении, сбежавших во время геноцида. При этом армяне — единственное национальное меньшинство в современной Греции, статус которого признан официально.

В свою очередь в Армении обосновались потомки понтийских греков, переселившихся с востока Турции полтора века назад. В советские времена в Армении жили примерно пятнадцать тысяч греков — вдоль северной границы Армении с Грузией, а также в Ереване и Гюмри, — но большинство из них уехали в Грецию после распада СССР.

Мало кто знает, но на территории Нагорного Карабаха до недавнего времени также проживали выходцы из Эллады — более трех веков назад они перебрались в село Мехмана для добычи золота и других полезных ископаемых. Вторая волна переселения греков в регион пришлась на 1915-1918 годы.

Did you know in #Artsakh there was a Greek village called Mehmana (Μεχμανά/Մեհմանա)?



All the Greeks of the village fled because of Azerbaijan's attempted invasion of Artsakh in the early 1990's.



The last trace I can find is that only one Greek resident remains in Artsakh. pic.twitter.com/92VkiTA3p0