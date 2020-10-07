Путину доложили об успешном запуске ракеты «Циркон»

Москва, 7 октября. Руководитель Генштаба МО РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» прошел успешно, сообщает РИА Новости.

Ракета была запущена с акватории Белого моря и, пролетев 450 км, поразила цель в Баренцевом море.

Ранее глава государства подчеркивал, что в прежние времена России приходилось догонять другие страны в сфере вооружения. Однако теперь РФ является разработчиком передовых систем вооружения. Путин особо обратил внимание, что отечественные разработки по всем параметрам превосходят западные.

Что касается «Циркона», то ее тактико-технические характеристики получили хорошие оценки в Европе и КНР.