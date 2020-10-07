Путин признался, что верит в судьбу и в возможность ее изменить

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин признался, что верит в судьбу, однако при этом он не считает, что в жизни ничего нельзя изменить. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент напомнил, что по поводу судьбы существуют различные теории и утверждения, однако, по словам Путина, он не верит в тезис «чему быть, того не миновать».

«На мой взгляд, если человек уверен в себе, своих силах, и самое главное — в правоте того, что он делает, это очень помогает и влияет на судьбу человека», — пояснил глава государства.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», приуроченный к 20-летию работы Путина на высших государственных постах, запустили 20 февраля 2020 года. Тогда ТАСС опубликовал 17 серий, но затем проект был приостановлен. 7 октября, в день рождения Путина, вышла заключительная серия.

Напомним, сегодня президенту России исполнилось 68 лет. Российский лидер уже получил поздравление от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.