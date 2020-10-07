Инфекционисты оценили необходимость закрытия границ РФ из-за коронавируса

Москва, 7 октября. Границы России с другими странами закрывать бессмысленно. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев, пишет ТАСС.

Инфекционисты оценили необходимость закрытия границ России из-за коронавируса. По словам Лукашева, дело в том, что приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию на территории РФ. Он назвал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас очень серьезным.

«Но смысла в закрытии границ я не вижу никакого. Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», — обратил внимание эксперт.

С точки зрения собеседника, правильнее будет закрыть границы между российскими регионами. Александр Лукашев напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности и не забывать о средствах индивидуальной защиты, в том числе о масках и перчатках. Путешествия по России сейчас опасны и могут вызвать скачки заражений, объяснил он.

«Это зависит от того, какую стратегию выбирает регион. Если в регионе заболеваемость низкая, намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то ограничение пассажиропотока может помочь сильно замедлить рост заболеваемости», — сказал специалист.

Аналогичного мнения придерживается и главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он считает, что ограничение международного сообщения не требуется.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России будет более интенсивной.