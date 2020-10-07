Лукашенко поздравил Путина с 68-летием и назвал его другом Белоруссии

Минск, 7 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом Минска. Об этом сообщает БелТА.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — отметил Лукашенко в своем поздравлении.

Президент Белоруссии назвал ярким подтверждением своего заявления итоги выборов, состоявшихся в России 13 сентября. Также Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит Путина как надежного друга Минска и сторонника расширения интеграционных процессов, касающихся Союзного государства. По словам белорусского лидера, создание Союзного государства соответствует планам братских народов России и Белоруссии совместно построить достойное будущее.

В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что партнерство Москвы и Минска продолжит эффективно развиваться и в будущем. Он также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на посту президента.

7 октября президенту России исполнилось 68 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на первую половину дня у Путина запланировано более десяти международных телефонных разговоров.