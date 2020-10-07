Приемным родителям из ЯНАО изменят размер выплат

Салехард, 7 октября. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа изменит размер выплат приемным родителям, которые заключают договор с властями. Об этом говорится в опубликованном накануне проекте постановления руководства региона.

Сумма к выплате усыновителям будет зависеть в конечном итоге от того, имеют ли они квалификационные категории по педагогическим специальностям, есть ли в наличии транспортное средство и сколько детей принято в семью, а также от места жительства, передает URA.RU.

Так, приемные семьи, проживающие за Северным полярным кругом, будут получать больше, чем жители более южных районов. В сельской местности выплаты также будут выше, чем в городе.

Основная выплата приемным родителям, которые живут в сельской местности в Заполярье — 33 853 рубля. В городах южнее сумма выплат оставит 32 513 рублей. Также постановлением предусмотрена водительская надбавка, которую могут получить семьи при наличии не менее пяти детей и машины — 15 482 рубля.

При этом «южная» (минимальная) надбавка за воспитание приемного ребенка в возрасте до трех лет или с ограниченными возможностями — 7741 рубль.