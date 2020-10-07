Жители Вильнюса смогут проголосовать на выборах не выходя из машины

Вильнюс, 7 октября. Дополнительный избирательный участок для голосования на выборах в Сейм Литвы открывается в Вильнюсе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главной избирательной комиссии (ГИК), передает Sputnik Литва.

Участок расположен на автомобильной стоянке, которая находится на проспекте Саванорю, 124. Он откроется в среду в 10.00 утра. Там жители Литвы могут проголосовать досрочно 7 и 8 октября с 7.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским). При этом отдать свой голос можно будет не выходя из машины. Избирателям рекомендуют приходить по одному.

Напомним, в Литве началось досрочное голосование в Сейм страны. Оно продлится четыре дня, а не два. Как сообщила председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матьешайтите, это решение было принято из-за пандемии коронавируса.