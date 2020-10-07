Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточенных боях в Карабахе

Баку, 7 октября. Ожесточенные бои продолжаются по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ночь на 7 октября по всей линии фронта продолжались бои. Наши войска в различных направлениях фронта провели боевые операции с целью закрепления достигнутого в минувшие дни успеха», — указано в сообщении.

Также в пресс-службе заявили о взаимных артиллерийских обстрелах между военнослужащими Азербайджана и Армении. В Баку отметили, что своими артиллерийскими ударами вывели из строя командно-наблюдательный пункт в районе пятого полка. Сообщается о большом числе раненых и погибших со стороны Армении.

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя одного танка и трех пушек Армении. По данным азербайджанского ведомства, у первого армянского полка наблюдаются проблемы с продовольствием, поэтому военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции.

Конфликт, связанный с самоопределением Нагорного Карабаха, продолжается с конца 1980-х годов. 27 сентября ситуация в очередной раз обострилась, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Баку снова обстрелял Степанакерт и другие населенные пункты в Карабахе.