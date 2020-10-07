Армения заявила об уничтожении карабахскими силами базы ГСМ Азербайджана

Ереван, 7 октября. Карабахские силы уничтожили утром в среду крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«На юго-восточном направлении прицельным огнем армянских подразделений был нанесен удар по крупной базе горюче-смазочных материалов противника», — написала представитель оборонного ведомства.

По ее словам, ВС Азербайджана ночью пытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, но попали под ракетно-артиллерийский обстрел армии обороны Карабаха.

Степанян добавила, что Азербайджан понес потери и в живой силе, и в технике.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государства призвали стороны конфликта прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию ситуации, указала Deita.ru.