Названы самые необычные посылки россиян

Москва, 7 октября. Замдиректора «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) Вадим Филатов рассказал о самых необычных посылках россиян за последние годы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в этот список вошли бивни мамонтов, вес которых составил 800 килограммов, и колокола для церкви «Бабушек из Бураново».

«Самым необычным стал срочный заказ на доставку из Новосибирска в Данию бивней мамонта – 800 килограммов и 2,5 кубометра груза. Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский», — рассказал Вадим Филатов.

По его словам, бивням было порядка девяти тысяч лет. Несколько дней эта необычная посылка провела в фуре — из-за пандемии коронавируса специалисты даже не рассматривали авиаперевозки. Как добавил замдиректора ПЭК, в 2016 году также была интересная посылка — колокол, который нужно было доставить из Ижевска в село Бураново.

«Оказалось, что он для церкви, которую на собственные деньги строили участники «Евровидения» от России «Бурановские бабушки». Посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось все село Бураново», — заметил Филатов.

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