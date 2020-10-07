Опрос показал, сколько россиян хотят получать зарплату в валюте

Москва, 7 октября. Чуть меньше половины россиян хотели бы получать зарплату в валюте, показало исследование сервиса HeadHunter. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, 99% респондентов получают зарплату в рублях. При этом менее 1% в валюте: 0,3% — в долларах, 0,2% — в евро, 0,1% — в гривнах, лирах, биткоинах и других валютах.

При этом 40% опрошенных признались, что хотели бы получать зарплату в валюте. Говоря о желаемой валюте, граждане отвечали следующим образом: 21% россиян указал доллары, 19% — евро, 0,4% — другие валюты.

Наибольшая доля тех, кто хотел бы получать зарплату в валюте, работают в сфере искусства и масс-медиа (59%), закупок (57%) и информационных технологий (56%).

Согласно исследованию HeadHunter, 69% участников опроса заявили, что их не устраивает размер зарплаты. Еще 29% респондентов отметили, что размер оплаты труда их устраивает или устраивает частично, пишет «ФедералПресс».